Новости Одессы и Одесской области

На севере Одесской области продолжается настоящая зима (фоторепортаж)

На севере Одесской области продолжается настоящая зима (фоторепортаж)

Не успели мы оглянуться, как зима уже перевалила за свой «экватор». И от снега в Одессе остались одни воспоминания. А вот на севере Одесской области зимняя сказка продолжается.

Мы уже рассказывали, что в городе Балта выпал редкой красоты снег. И вот спустя несколько дней «Одесская жизнь» получила еще немного фото.

Зима в Балте: трактор убирает снег

Автор фото: Юрий Федорчук

 

Житель Балты убирает снег

Да, снежные заносы приходится убирать как вручную, так и трактором. Но, судя по фото, местные жители не унывают и лепят вот таких вот замечательных снеговиков (или снежных баб):

Снеговик из Балты

Фото Татьяны Ткачук

Зима в Балте, снежная баба

Автор фото: Любовь Порушенко

Ну а зимние пейзажи… Что тут говорить – это надо просто видеть:

Балта, зимний пейзаж

Фото Юрия Федорчука

Ранее мы рассказывали (и показывали), как прошли в Одессе крещенские купания в море.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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