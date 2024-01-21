На севере Одесской области продолжается настоящая зима (фоторепортаж)

Мы уже рассказывали, что в городе Балта выпал редкой красоты снег. И вот спустя несколько дней «Одесская жизнь» получила еще немного фото.

Да, снежные заносы приходится убирать как вручную, так и трактором. Но, судя по фото, местные жители не унывают и лепят вот таких вот замечательных снеговиков (или снежных баб):

Ну а зимние пейзажи… Что тут говорить – это надо просто видеть:

Ранее мы рассказывали (и показывали), как прошли в Одессе крещенские купания в море.