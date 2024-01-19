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Крещенские купания в море: как они прошли в Одессе (фоторепортаж)

Крещенские купания в море: как они прошли в Одессе (фоторепортаж)

Многие одесситы решили не предавать старую традицию и пошли купаться в море сегодня, 19 января. То есть отмечали Крещение по старому, юлианскому календарю. Корреспондентка издания «Одесская жизнь» прошлась по побережью Одессы, чтобы все увидеть своими глазами и показать читателям.

Напомним, что Крещение в Украине уже отметили по григорианскому календарю – 6 января. В Одессе официально разрешили погружаться в воду только на Ланжероне.

Но сегодня одесситы решили провести традиционные погружения в море не только на Ланжероне, но и на 10-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

Вот как это происходило на Ланжероне:

На месте дежурила водолазно-спасательная служба, медики и полиция. Водолаз сопровождал каждого, кто решил праздновать нырянием в холодное море.

По словам начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области Аллы Марченко, утром людей было немного, значительно меньше, чем 6 января 2024 года, но ближе к обеду значительно увеличилось.

«Мы были против мероприятия и запрещаем из-за минной опасности, но верующие все равно собираются. Поэтому стараемся помогать и контролировать безопасность этого мероприятия», – рассказал представитель водолазно-спасательной службы Одесский горсовет.

Напомним, в прошлом году одесситов от крещенского обряда не остановила даже минная опасность во время шторма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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