Соответствующее постановление правительство приняло 11 апреля.

Как отмечается в постановлении, Кабмин выделил Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры почти 1,3 млн. гривен “на новую бюджетную программу для строительства и восстановления объектов инфраструктуры, жилого и общественного назначения, общественных зданий и сооружений”. Из них 33 миллиона 239 тысяч — Одесской области для капитального ремонта девятиэтажного жилого дома по улице Черноморская, 23 в поселке Сергеевка.

В начале апреля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила, что работы по ремонту этого дома обещают завершить уже в конце апреля.

На данный момент уже проложены все инженерные сети, восстановлена конструкция здания, возведены стены, окрашены фасад и внутренние стены подъездов. Также восстановлена кровля здания. Выполнены внутренние ремонтные работы в квартирах.

В бомбоубежище завершена прокладка вентиляционной системы. На завершающей стадии устройство пандусов и поручней.

Напомним, в ночь на 1 июля 2022 года враг нанес удар тремя ракетами типа Х-22 по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом в центре Сергеевки, в результате чего был полностью уничтожен целый подъезд многоэтажного жилого дома.

Погибли все жители подъезда с первого до четвертого этажа – всего 21 человек. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

Восстановление поврежденной многоэтажки начали в конце 2023 года. На начальном этапе стоимость реконструкции многоэтажки оценили в 73,5 млн грн.