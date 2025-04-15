Відповідну постанову уряд ухвалив 11 квітня.

Як зазначено в постанові, Кабмін виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури майже 1,3 млн гривень «на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будівель і споруд». З них 33 мільйони 239 тисяч – Одеській області для капітального ремонту дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Чорноморська, 23 у селищі Сергіївка.

На початку квітня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила, що роботи з ремонту цього будинку обіцяють завершити вже наприкінці квітня.

Наразі вже прокладено всі інженерні мережі, відновлено конструкцію будівлі, зведено стіни, пофарбовано фасад і внутрішні стіни під’їздів. Також відновлено покрівлю будівлі. Виконано внутрішні ремонтні роботи у квартирах.

У бомбосховищі завершено прокладання вентиляційної системи. На завершальній стадії влаштування пандусів і поручнів.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня 2022 року ворог завдав удару трьома ракетами типу Х-22 по селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району. Одна з ракет влучила в дев’ятиповерховий будинок у центрі Сергіївки, внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку.

Загинули всі мешканці під’їзду з першого до четвертого поверху – загалом 21 людина. Серед 106 квартир у будинку зруйновано або пошкоджено 105.

Відновлення пошкодженої багатоповерхівки розпочали наприкінці 2023 року. На початковому етапі вартість реконструкції багатоповерхівки оцінили в 73,5 млн грн.