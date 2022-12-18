На Пушкинской обнаружили на дереве «влюбленного Тарзана» (видео)

Сегодня, 14 декабря, в Украине чествуют ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Непосредственно перед этим днем, 13 декабря, в Париже прошла Международная конференция «Солидарность с украинским народом» или энергетический «Рамштайн», где представители Украины, ЕС и МАГАТЭ обсудили демилитаризацию Запорожской АЭС. «Одесская жизнь» вспомнила, как спасали страну после Чернобыльской катастрофы и выяснили, что планируют сделать для защиты мира от очередной радиационной опасности.
Сегодня утром, 10 декабря 2022 года, в центре Одессы произошло обрушение потолка в двухэтажном жилом доме №37 на Александровском проспекте. То, что никто из жильцов не пострадал, местные жители назвали чудом. Тем не менее, некоторые из них на несколько часов оказались заблокированными в своих квартирах.
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