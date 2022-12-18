На Пушкинской обнаружили на дереве «влюбленного Тарзана» (видео)

Ловкий «дереволаз» пытался залезть женщине в окно. Но та его не пустила. Зато к нему приехала полиция.

Видео необычного происшествия опубликовал телеграм-канал “Одесской Жизни”.

Слезть с дерева, этот веселый мужчина соглашался всего за миллион долларов и вертолет с личным пилотом.

Но спасатели его сняли с помощью пожарной лестницы.

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