На проспекте Украинских Героев в Одессе могут появиться арочные мосты

Визуализацию проекта показали архитекторы ARCHHUB на своей странице в инстаграм.

Проспект Украинских Героев (бывший Александровский) простирается по центральной оси города: от Старобазарного сквера до Дерибасовской. По задумке архитекторов он должен быть разделен на несколько зон: территория памяти, книжный рынок, общая и игровая.

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Разработчики проекта отмечают, что их цель — создать пространство для отдыха, спорта, встреч с родными и вдохновения.

Проспект станет полностью пешеходным, с широкой зеленой зоной, детскими площадками и колесом обозрения. А благодаря арочным мостам над каждым перекрестком можно двигаться по зеленой зоне прямо к морю, не выходя при этом на проезжую часть улиц.

Особое внимание уделили истории. Так, в Старобазарном сквере предлагают восстановить уникальную башню — символ ярмарочной жизни Одессы. А на территории проспекта между Успенской и Троицкой — обустроить мемориал, посвященный украинским Героям.

Архитекторы уверены, что эта концепция станет местом комфорта граждан и будет способствовать развитию туризма и культурной активности.