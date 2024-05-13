На проспекті Українських Героїв в Одесі можуть з’явитися арочні мости

Візуалізацію проєкту показали архітектори ARCHHUB на своїй сторінці в інстаграмі.

Проспект Українських Героїв (колишній Олександрівський) простягається центральною віссю міста: від Старобазарного скверу до Дерибасівської. За задумом архітекторів він має бути розділений на кілька зон: територія пам’яті, книжковий ринок, загальна та ігрова.

Читайте також: В Одесі перейменували Олександрівський проспект і десяток вулиць

Розробники проєкту зазначають, що їхня мета – створити простір для відпочинку, спорту, зустрічей з рідними та натхнення.

Проспект стане повністю пішохідним, із широкою зеленою зоною, дитячими майданчиками та колесом огляду. А завдяки арочним мостам над кожним перехрестям можна рухатися зеленою зоною просто до моря, не виходячи при цьому на проїжджу частину вулиць.

Особливу увагу приділили історії. Так, у Старобазарному сквері пропонують відновити унікальну вежу – символ ярмаркового життя Одеси. А на території проспекту між Успенською та Троїцькою – облаштувати меморіал, присвячений українським Героям.

Архітектори впевнені, що ця концепція стане місцем комфорту громадян і сприятиме розвитку туризму та культурної активності.