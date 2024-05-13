Новини Одеси та Одеської області

На проспекті Українських Героїв в Одесі можуть з’явитися арочні мости

На проспекті Українських Героїв в Одесі можуть з’явитися арочні мости

Одеські архітектори запропонували концепцію модернізації проспекту Українських Героїв у центрі міста. Ідея полягає у створенні зеленої пішохідної зони з розподілом на тематичні зони.

Візуалізацію проєкту показали архітектори ARCHHUB на своїй сторінці в інстаграмі.

Проспект Українських Героїв (колишній Олександрівський) простягається центральною віссю міста: від Старобазарного скверу до Дерибасівської. За задумом архітекторів він має бути розділений на кілька зон: територія пам’яті, книжковий ринок, загальна та ігрова.

Читайте також: В Одесі перейменували Олександрівський проспект і десяток вулиць

Розробники проєкту зазначають, що їхня мета – створити простір для відпочинку, спорту, зустрічей з рідними та натхнення.

Проспект стане повністю пішохідним, із широкою зеленою зоною, дитячими майданчиками та колесом огляду. А завдяки арочним мостам над кожним перехрестям можна рухатися зеленою зоною просто до моря, не виходячи при цьому на проїжджу частину вулиць.

Особливу увагу приділили історії. Так, у Старобазарному сквері пропонують відновити унікальну вежу – символ ярмаркового життя Одеси. А на території проспекту між Успенською та Троїцькою – облаштувати меморіал, присвячений українським Героям.

Архітектори впевнені, що ця концепція стане місцем комфорту громадян і сприятиме розвитку туризму та культурної активності.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk