На прилавки одесских магазинов может попасть курятина с сальмонеллой

В Украину экспортировали куриное мясо, в котором обнаружили опасную бактерию сальмонеллу. Этот товар может оказаться и в Одесской области, предупреждает областное управление Госпробпотребслужбы.

Зараженное мясо завезли из Польши

Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цеханул, Польша) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину. Получателем числится частное малое предприятие “Винтер” (Луцк).

В случае ее выявления опасной продукции Госпродпотребслужба просит оповещать об этом по телефону (048) 716-13-01, или в службу на ул. Седьмая Пересыпская, 6.

Чем опасна сальмонелла?

Бактерия сальмонелла вызывает острую кишечную инфекцию сальмонеллез. Это заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты, как правило, животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Бактерии сальмонеллы очень устойчивы, однако погибают при кипячении и при прямом воздействии ультрафиолетового излучения.

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Фото: httprecept