На Преображенской горит старинный дом

В самом центре Одессы на углу улиц Преображенской и Большой Арнаутской горит квартира на втором этаже старинного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании на углу Преображенской и Большой Арнаутской на линию «101» поступило 27 мая в 13:40. Спасатели уже на месте. Работает три десятка спасателей и несколько единиц техники.

На месте спасатели установили, что горит квартира на втором этаже дома. Площадь пожара — около 70 квадратных метров.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские спасатели тушили пожары после ракетных ударов по городу.

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Фото: Odessa Online