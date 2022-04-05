Как одесские спасатели тушили пожары после ракетных ударов по городу (фото)

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области разместило фотографии работы одесских спасателей, тушивших пожары после ракетных ударов по Одессе 3 апреля.
Одесса подверглась тогда мощному обстрелу: часть ракет сбили.
С последствиями боролись одесские спасатели, которые ликвидировали пожары, которые произошли в результате обстрелов в Одесской области.
Напомним, по факту обстрела ракетами нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и нефтебазы в Одессе 3 апреля российскими оккупантами прокуратура начала расследование.
Фото — ФБ-страница ГСЧС Украины в Одесской области