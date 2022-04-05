Как одесские спасатели тушили пожары после ракетных ударов по городу (фото)

Сорок первый день войны… Такой обычный, казалось бы, одесский апрель: забившие фонтаны, распускающиеся цветы, музыкант на улице, пение птиц…

Вот только цветы на фоне всего происходящего теперь вроде даже удивляют немного, как и запевшие птицы. У них свой собственный «дневник войны», и все эти оживающие природные красоты теперь не просто примета времени, а как напоминание о самой жизни.

ПОДРОБНЕЕ