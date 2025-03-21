Инцидент произошел утром 21 марта в популярном районе Одессы — на Аркадийской аллее. По информации ГСЧС, огонь вспыхнул в помещении ресторана, но спасатели быстро прибыли на место происшествия. Благодаря их действиям пламя не перекинулось на соседние здания, что могло бы осложнить ситуацию.

Для ликвидации пожара привлекали значительные силы: три единицы техники и 18 пожарных. Работа спасателей длилась недолго, и уже вскоре опасность была устранена. Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной возгорания — рассматриваются различные версии, от технических неисправностей до человеческого фактора.

К счастью, обошлось без жертв и травмированных. Материальный ущерб, нанесенный пожаром, еще подсчитывают. В ГСЧС отметили, что окончательные выводы будут обнародованы после завершения проверки. Дополнительные детали происшествия пока не разглашаются.Ранее мы сообщали, что в Одессе презентовали книгу об Аркадии.