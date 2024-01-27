На пожарах в Одесской области погибли 3 человека

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Так, утром 26 января в городе Балта Подольского района горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. При ликвидации пожара спасатели нашли тело хозяйки 1944 года рождения.

В тот же день в селе Яринославка Березовского района возник пожар в частном одноэтажном жилом доме. На пожаре погиб хозяин дома 1962 года рождения.

Горел частный дом и в селе Долинское Подольского района. Во время тушения пожара обнаружили тело хозяина 1964 года рождения.

Причина всех пожаров и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, 25 января в поселке Затоке случился пожар в двухэтажном жилом доме. Спасателям удалось спасти двух жителей. Еще один погиб.

Фото иллюстративное