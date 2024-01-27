На пожежах в Одеській області загинуло 3 людей

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Так, вранці 26 січня у місті Балта Подільського району горіла квартира на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло господарки 1944 року народження.

Того ж дня у селі Яринославка Березовського району виникла пожежа у приватному одноповерховому житловому будинку. На пожежі загинув господар будинку 1962 року народження.

Горів приватний будинок і в селі Долинське Подільського району. Під час гасіння пожежі виявили тіло господаря 1964 року народження.

Причина всіх пожеж та сума збитків встановлюються.

Нагадаємо, 25 січня в селищі Затоці трапилася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати двох мешканців. Ще один загинув.

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