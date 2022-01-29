На поселке Котовского сносят гаражи: уверяют, что незаконные (фото)

В Одессе городские власти начали демонтировать незаконные гаражи. Начать решили с Суворовского района. В настоящее время работы по демонтажу гаражей ведутся по улице Паустовского.

Как сообщает Суворовская районная администрация, большинство из сооружений уже давно не используются по назначению, там хранится ненужный хлам.

Всего в Суворовском районе планируется демонтировать 45 незаконно размещенных металлических конструкций.

Также отмечается, что пользователей гаражей неоднократно извещали о необходимости предоставить разрешительные документы на объекты, а в случае их отсутствия предупредили о демонтаже.

По данным райадминистрации, в 2021 году Суворовском районе было демонтировано 13 незаконно установленных объектов.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Одессе изменятся правила установки гаражей во дворах. Пока же этот процесс регулируется нормой 60-летней давности.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Суворовской райадминистрации