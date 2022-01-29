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На поселке Котовского сносят гаражи: уверяют, что незаконные (фото)

На поселке Котовского сносят гаражи: уверяют, что незаконные (фото)

В Одессе городские власти начали демонтировать незаконные гаражи. Начать решили с Суворовского района. В настоящее время работы по демонтажу гаражей ведутся по улице Паустовского.

Рецепты

Как сообщает Суворовская районная администрация, большинство из сооружений уже давно не используются по назначению, там хранится ненужный хлам.

Всего в Суворовском районе планируется демонтировать 45 незаконно размещенных металлических конструкций.

снос гаражей на Паустовского5
снос гаражей на Паустовского2
снос гаражей на Паустовского3
снос гаражей на Паустовского4

Также отмечается, что пользователей гаражей неоднократно извещали о необходимости предоставить разрешительные документы на объекты, а в случае их отсутствия предупредили о демонтаже.

По данным райадминистрации, в 2021 году Суворовском районе было демонтировано 13 незаконно установленных объектов.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Одессе изменятся правила установки гаражей во дворах. Пока же этот процесс регулируется нормой 60-летней давности.

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Фото с Facebook-страницы Суворовской райадминистрации

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Редакция ПРОФИЛЬ

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