Про це розповів співробітник Нацпарку «Тузловські лимани», еколог Іван Русєв.

Працівники «Тузловських лиманів» протягом трьох днів обстежили близько 40 км узбережжя Чорного моря в межах нацпарку і знайшли ще одну ділянку завдовжки 200 м, шириною 30-70 см викинутого в неділю мазуту дрібних фракцій – 3-4 мм. Співробітники парку її прибрали, розповів біолог.

Усього з пересипу вдалося зібрати близько 4 кг нафтопродуктів. Відібрані проби на дослідження в Одесі в приватну професійну лабораторію Владислава Балинського.

«Наразі в нацпарку на узбережжі мазуту немає, але немає й жодних гарантій того, що його море знову завтра не викине, оскільки мільйони дрібних фракцій ще дрейфують у водах Північно-західної частини Чорного моря. Потрібні ресурси для того, щоб оперативно виявляти, терміново збирати і знищувати цю загрозу, а в нацпарку їх просто немає», – зазначив Іван Русєв.

«Токсичні речовини через планктон проникають в організм риби, а потім передаються дельфінам і людям. Це може призвести до проблем зі шкірою, дихальною та імунною системою через контакт із забрудненою водою», – каже Русєв.

Про те, що мазут із затонулих російських танкерів досяг узбережжя Одеської області, стало відомо сьогодні, 24 січня 2025 року. Зокрема, сліди екокатастрофи вже фіксують біля курорту «Катранка», Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку «Тузловські лимани». На думку екоактивіста Владислава Балинського, ближче до літа мазут почне спливати і тоді можна буде повною мірою оцінити наслідки екокатастрофи в Чорному морі.