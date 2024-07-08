В Фонтанке автомобиль сорвался с тормозов и переехал ребенка: в каком он состоянии

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

Напомним, вечером, 7 июля, на пляже в Фонтанке 3 легковой автомобиль без водителя, скатившись с обрыва, упал едва не на головы отдыхающих людей.

На вызов диспетчерской службы «экстренки» в село Фонтанка выехала бригада №131 в составе фельдшерки Юлии Дибровой и водителя Сергея Скачкова. Медики были на месте уже через 6 минут.

На месте выяснилось, что ДТП произошло в результате того, что автомобиль сорвался с ручных тормозов и покатился со склона и, переехав малыша, сорвался с обрыва.

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Пострадавший шестилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки, множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. В состоянии средней степени тяжести малыш был госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Пострадавших могло быть больше, отмечают медики, к счастью, отдыхающие успели отбежать с пути неуправляемого автомобиля.

«Желаем мальчику быстрого и полного выздоровления. И призываем водителей заботиться о себе и окружающих, а это значит — неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности», — говорится в сообщении службы.