Плюс одна фобия: на отдыхающих на пляже в Фонтанке упала с обрыва легковушка

Плюс одна фобия: на отдыхающих на пляже в Фонтанке упала с обрыва легковушка

Сегодня днем, 7 июля, на пляже в Фонтанке под Одессой легковой автомобиль без водителя, скатившись с обрыва, упал едва не на головы отдыхающих людей.

Об этом пишут местные Телеграм-каналы.

«Лежим на пляже, и вот так, представляете, падает машина… Мы все в шоке. Просто с обрыва скатилась и упала… Хорошо хоть ребенок успел с мамой выбежать», – рассказывает на одном из видео очевидица происшествия.

«Плюс фобия», – сказано в комментарии к видео.

Также сообщается, что пострадал ребенок.

Официальная информация от полиции либо ГСЧС на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее на одном из одесских пляжей появилась необычная табличка.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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