Плюс одна фобия: на отдыхающих на пляже в Фонтанке упала с обрыва легковушка

Сегодня днем, 7 июля, на пляже в Фонтанке под Одессой легковой автомобиль без водителя, скатившись с обрыва, упал едва не на головы отдыхающих людей.
Об этом пишут местные Телеграм-каналы.
«Лежим на пляже, и вот так, представляете, падает машина… Мы все в шоке. Просто с обрыва скатилась и упала… Хорошо хоть ребенок успел с мамой выбежать», – рассказывает на одном из видео очевидица происшествия.
«Плюс фобия», – сказано в комментарии к видео.
Также сообщается, что пострадал ребенок.
Официальная информация от полиции либо ГСЧС на данный момент отсутствует.
Напомним, ранее на одном из одесских пляжей появилась необычная табличка.