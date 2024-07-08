У Фонтанці автомобіль зірвався з гальм та переїхав дитину: в якому він стані

У Фонтанці автомобіль зірвався з гальм та переїхав дитину: в якому він стані

На пляжі у Фонтанці під Одесою легковий автомобіль без водія покотився зі схилу та, переїхавши 6-річного малюка, зірвався з урвища. Дитина отримала множинні травми та була госпіталізована.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Одещині.

Нагадаємо, увечері, 7 липня, на пляжі у Фонтанці 3 легковий автомобіль без водія, скатившись з урвища, впав ледь не на голови людей, що відпочивають.

На виклик диспетчерської служби “екстренки” до села Фонтанка виїхала бригада №131 у складі фельдшерки Юлії Дібрової та водія Сергія Скачкова. Медики були на місці вже за 6 хвилин.

медики

На місці з’ясувалося, що ДТП сталося внаслідок того, що автомобіль зірвався з ручних гальм і покотився зі схилу і, переїхавши малюка, зірвався з урвища.

Читайте також: В Одесі знову сталася ДТП через непрацюючий світлофор: постраждала дитина

автомобіль впав на пляж

Постраждала шестирічна дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітки, множинні садна тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. У стані середнього ступеня тяжкості малюка було госпіталізовано до дитячої клінічної лікарні.

Постраждалих могло бути більше, зазначають медики, на щастя, відпочиваючі встигли відбігти зі шляху некерованого автомобіля.

автомобіль впав на пляж

“Бажаємо хлопчику швидкого та повного одужання. І закликаємо водіїв піклуватися про себе та оточуючих, а це означає – неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та техніки безпеки”, – йдеться у повідомленні служби.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk