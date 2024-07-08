У Фонтанці автомобіль зірвався з гальм та переїхав дитину: в якому він стані

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Одещині.

Нагадаємо, увечері, 7 липня, на пляжі у Фонтанці 3 легковий автомобіль без водія, скатившись з урвища, впав ледь не на голови людей, що відпочивають.

На виклик диспетчерської служби “екстренки” до села Фонтанка виїхала бригада №131 у складі фельдшерки Юлії Дібрової та водія Сергія Скачкова. Медики були на місці вже за 6 хвилин.

На місці з’ясувалося, що ДТП сталося внаслідок того, що автомобіль зірвався з ручних гальм і покотився зі схилу і, переїхавши малюка, зірвався з урвища.

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Постраждала шестирічна дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітки, множинні садна тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. У стані середнього ступеня тяжкості малюка було госпіталізовано до дитячої клінічної лікарні.

Постраждалих могло бути більше, зазначають медики, на щастя, відпочиваючі встигли відбігти зі шляху некерованого автомобіля.

“Бажаємо хлопчику швидкого та повного одужання. І закликаємо водіїв піклуватися про себе та оточуючих, а це означає – неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та техніки безпеки”, – йдеться у повідомленні служби.