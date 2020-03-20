Що буде зі штрафами та субсидіями у разі несвоєчасної оплати комунальних послуг під час карантину?

Українцям не будуть нараховувати пені та штрафи за невчасну сплату за житлово-комунальні послуги. Крім того, субсидії та усі види соціальної допомоги, термін дії яких закінчується, перепризначать автоматично.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1+1”, пише Урядовий портал.

Міністерка звернулася до пенсіонерів і громадян, які отримують субсидії та соціальні виплати, на період карантину залишатися вдома та не відвідувати відділення Пенсійного фонду, банків, органи соціального захисту населення.

– В Україні понад 40 тисяч соціальних працівників, які пройшли відповідне навчання й отримали інструкції щодо алгоритму дій в умовах запровадженого карантину, готові надавати необхідну допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Зокрема в областях формуються списки щодо доставки одиноким пенсіонерам ліків та продуктових наборів, допомоги з оплатою житлово-комунальних послуг тощо, – повідомила Міністр.

За словами Марини Лазебної, сьогодні перед соціальними працівниками стоять нові завдання та виклики, на які вони оперативно й професійно реагують, надаючи допомогу соціально вразливим категоріям населення.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики запевнили, що під час карантину люди отримуватимуть пенсії за графіком. Крім того, у Кабміні пообіцяли компенсувати певним категоріям населення частину витрат на житлово-комунальні послуги. Кому і скільки грошей повернуть, поки що не вирішили, про це стане відомо пізніше. За попередніми даними, серед них будуть громадяни, які під час карантину залишаються працювати вдома.

Фото: wz.lviv.ua

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