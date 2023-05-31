Новости Одессы и Одесской области

На озере в Одесской области произошло убийство

На озере в Одесской области произошло убийство

На озере Китай в Одесской области произошло убийство рыбного инспектора. Его застрелили во время поиска на озере незаконных средств ловли рыбы. 

Трое рыбных инспекторов частной компании, которая арендует озеро Китай, проводили поиски браконьерских сеток. В это же время на мосту через озеро находились рыбаки, один из которых достал ружье и выстрелил в людей в лодке. Один из инспекторов получил пулевое ранение в грудь и скончался до приезда скорой помощи, сообщают в полиции.

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя, стрелявшего в нетрезвом состоянии.

задержаный

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, то есть убийству — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Сейчас, по решению суда, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, как во время драки был убит охранник ставка в Подольском районе.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить