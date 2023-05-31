На озере в Одесской области произошло убийство

На озере Китай в Одесской области произошло убийство рыбного инспектора. Его застрелили во время поиска на озере незаконных средств ловли рыбы.

Трое рыбных инспекторов частной компании, которая арендует озеро Китай, проводили поиски браконьерских сеток. В это же время на мосту через озеро находились рыбаки, один из которых достал ружье и выстрелил в людей в лодке. Один из инспекторов получил пулевое ранение в грудь и скончался до приезда скорой помощи, сообщают в полиции.

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя, стрелявшего в нетрезвом состоянии.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, то есть убийству — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Сейчас, по решению суда, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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