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В Одесской области произошла смертельная драка между рыбаками и охранниками ставка

В Одесской области произошла смертельная драка между рыбаками и охранниками ставка

В Одесской области на пруду между рыбаками и охранниками произошла драка. 64-летний охранник от полученных травм скончался в больнице.

Конфликт произошел ночью 20 мая на водоеме в Подольском районе между 31-летним и 35-летним мужчинами, которые приехали на рыбалку, и охранниками пруда 54-х и 64-х лет, сообщает “Думская”.

Ссора переросла в драку, в ходе которой 54-летний охранник деревянной битой ударил по ноге 31-летнего рыболова и сломал ему кость. А 64-летний охранник металлической палкой ударил по голове 35-летнего рыбака.

Рыбаки в ответ избили охранников — младшему из них сломали ребро, а старший получил перелом лицевой кости в двух местах и перелом поперечных отростков хребта. Последний скончался в больнице утром 22 мая.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее мы писали о водоемах, где установили запрет на отлов рыбы как в промышленных, так и в любительских масштабах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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