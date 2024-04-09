Завтра, 10 апреля, часть Одессы останется без воды – адреса

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города Одессы, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
10 апреля 2024 года с 09:00 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Давида Ойстраха, 4-26 и 3-17;
- Генерала Бочарова, 21-25;
- Жолио Кюри 20-24.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефоны для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.