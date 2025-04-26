Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 27 апреля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 27 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°С, днем воздух прогреется до 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Одессе и области на сегодняшний день, 26 апреля, небольшой дождь и местами грозы.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, зачем в Одесской области будут отстреливать птиц.
Автор фото: Анна Баратынская