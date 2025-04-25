Первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев провел встречу с руководством компании Posco International Ukraine. На встрече обсуждались потенциальные направления сотрудничества, направленные на послевоенное восстановление Украины. Основное внимание было уделено развитию зеленой металлургии и модернизации энергетической инфраструктуры.

Среди ключевых инициатив — проект строительства теплоэлектроцентрали в Одессе. Стоимость объекта оценивается в $106 миллионов долларов. Реализация будет происходить при поддержке корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Предполагается использование RDF-топлива.

Министерство экономики отмечает, что Украина уже имеет рамочное соглашение с правительством Южной Кореи на сумму $2,1 миллиарда льготных кредитов. Эти средства планируется направить на восстановление страны, а также расширение сотрудничества с корейской стороной в частном секторе.

Кроме энергетических проектов, Posco International также выразила заинтересованность в сфере зеленой металлургии. Компания планирует использовать собственные технологии и опыт для поддержки украинской продукции и ее продвижения на международных рынках.Читайте также: Как устроена энергосистема Украины и почему российские ракеты оставили страну без света