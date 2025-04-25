Прогноз погоды в Одессе на 26 апреля

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Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 13-15°C, днем 20-22°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 26 апреля

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь, местами гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 10-15°C, днем 17-22°C.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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