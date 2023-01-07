На одесском побережье взорвали две дрейфующие мины (видео)

У берегов Черного моря в Одесской области наблюдательный пост сил обороны Украины обнаружил две противокорабельные мины, которые дрейфовали в море. Специальная группа разминирования оперативно обезвредила опасные находки.

Об этом сообщается сегодня, 7 января, на Facebook-странице Военно-Морских Сил ВСУ.

Жителям Одессы и области в очередной раз напоминают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать либо обезвреживать. Необходимо сразу же оповестить о находке соответствующие службы.

А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в свою очередь добавил, что в области все еще действует запрет на посещение пляжей, так как морские мины может прибить к берегу в любой момент. Он подчеркнул, что только на этой неделе саперы обезвредили на черноморском побережье три мины, две из которых – противокорабельные.