ВМС показали, как уничтожили мину у одесского берега

Шторм принес в Одесский залив очередную дрейфующую морскую мину. Силы обороны ее обнаружили и успешно уничтожили.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.

На своей странице в Facebook военные моряки выложили видео того, как они уничтожили недалеко от Одессы морскую мину, которую шторм сорвал с якоря.

«Силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина у побережья Одесщины. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины», — сказано в сообщении.