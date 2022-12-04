В ОК «Юг» показали, как уничтожили морскую мину (видео)

К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Силы обороны ее успешно уничтожили.

Об этом сказано в сообщении Оперативного командования «Юг».

«Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролирован уничтожен», — сообщили военные.

Также в ОК «Юг» напомнили, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег подобных морских «сюрпризов».

Поэтому надо учитывать опасность при организации досуга и пребывания на морском берегу.