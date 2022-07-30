На одесском побережье обезвредили мину

Сегодня днем, в субботу, 30 июля 2022 года, в одном из районов Одесской области специалисты ВСУ обезвредили мину. Ее обнаружили в воде недалеко от побережья.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«В очередной раз напоминаем об опасности отдыха в пляжной зоне и купании в море! Берегите себя и своих родных!»,
– предупреждает Братчук.
Напомним, что в Одессе и области действует запрет на посещение пляжей и купание в море из-за большого количества дрейфующих мин.
Еще новости Одессы по теме:
- Украинское судно подорвалось на мине (фото);
- Купались в море и подорвались на мине: в Коблево погибли двое мужчин;
- Одесситов предупреждают: дрейфующих мин может стать больше;
- В Одесской области пляжник остался без головы после подрыва на мине.
Фото иллюстративное