Сильный пожар под Одессой уничтожил три дома (фоторепортаж)

В примыкающем к Одессе селе Нерубайское сгорели три соседних жилых дома. Вместе с домами сгорели два гаража. Пострадали два человека.

Об этом сообщили Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели рассказали, что вчера, в 18:39, в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Одесском районе, в селе Нерубайское.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что пламя уже охватило 2 частных жилых дома. Пожар локализовали в 20:07 и еще почти два часа его тушили. Площадь возгорания составила приблизительно 350 м².

В результате пожара пострадали 3 двухэтажных жилых дома и 2 рядом расположенных гаража.

Спасены 4 жилых дома и гараж с автомобилем внутри.

В результате пожара пострадали хозяева: гражданка 1965 года рождения и гражданин 1954 года, которых каретами скорой медицинской помощи, с ожогами тела, были госпитализированы в медицинские учреждения.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Всего было привлечено 11 единиц техники и 68 спасателей ГСЧС Одесской области и 1 единица техники и 2 человека — от местной пожарной команды «Нерубайское».

По неофициальной информации от очевидцев пожара, его причиной стал генератор, которым пользовались жильцы одного из пострадавших домов.