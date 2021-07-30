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На одесском пляже пройдет 5-й фестиваль песчаных скульптур Odessa Sand Fest

На одесском пляже пройдет 5-й фестиваль песчаных скульптур Odessa Sand Fest

На предстоящих выходных, 31 июля и 1 августа, в Одессе состоится ставший уже традиционным фестиваль песчаных скульптур Odessa Sand Fest.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году фестиваль празднует первый свой юбилей – пятилетие – и впервые будет работать два дня.

На этот раз песочные шедевры разместятся на территории нового пляжа справа от Калетона.

Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие 13 команд. В их числе будет гость из Харькова, скульптор Олег Масалитин, участник большинства европейских фестивалей песчаной скульптуры. В 2019 году он установил мировой рекорд на самый большой замок из песка на курорте Бинц на острове Рюген в Германии.

Команды Олега Масалитина и скульптора из Одессы Ирины Загайчук начнут работать в субботу, 31 июля. А 1 августа к ним подключатся остальные участники конкурса.

В программе Odessa Sand Fest запланирован и конкурс для детей – его проведут 1 августа в 11:00.

Итоги конкурса для взрослых будут подведены 1 августа в 17:00.

По словам организаторов, всего для фестиваля на пляж завезут почти 80 тонн песка.

Также отметим, что зрители смогут зайти на территорию пляжа только в воскресенье с 17:00, а до этого они смогут наблюдать за работой скульпторов за оградой.

Вход на пляж будет свободный.

Напомним, что в прошлом году участники фестиваля Odessa Sand Fest лепили на Ланжероне любимых персонажей детских мультфильмов. Заодно скульпторы установили рекорд Украины, создав самую большую скульптуру из песка.

Фото: Артема Виноградова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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