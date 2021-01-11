В конце 2020 года клуб «Моржи Одессы» отметил юбилей – 10 лет с момента основания. Этих людей многие из нас могут увидеть на пляже «Ланжерон» в любую погоду. Корреспондент «Одесской жизни» решил поближе познакомиться с участниками Клуба и рассказать нашим читателям, кто же такие одесские моржи. Мы раскроем их секреты закаливания и вновь затронем «многовековую» тему о пользе моржевания для здоровья.

На заплыв, как на праздник

Многие не посвященные в тему люди до сих пор думают, что весь процесс моржевания проходит тихо и незаметно на каком-нибудь пляже. В целом они будут правы, ведь общая картина как-то так и выглядит: совместно окунулись, и по домам.

Однако «Моржи Одессы» пошли по абсолютно иному сценарию, и каждый воскресный заплыв превращают в полноценный фестиваль. Например, 22 ноября, в Международный день моржа, одесские любители закаляться пришли в разнообразных карнавальных костюмах, а первые купания этой зимой прошли в стиле пижамной вечеринки. Юбилей клуба также выдался не менее эффектным: множество угощений, громкая музыка и сам повелитель моря – Нептун.

К подобным гуляньям одесские моржи пришли не сразу.

– Я начал закаливаться еще в 2006-2007 году и спустя время задумался, почему бы не организовать полноценный клуб, – говорит председатель клуба «Моржи Одессы» Дмитрий Юркин. – Вначале мы плавали одним коллективом, но спустя время небольшая группа вместе со мной отделилась от изначального костяка, и мы создали свой клуб. Я хотел скучные заплывы превратить в массовый праздник. Как видите, все получилось.

Обычное воскресенье одесского моржа

Тематика совместных купаний каждое воскресенье разная, но есть вещи, которые на протяжении многих лет не меняются.

Во-первых, это место общих «сходок» – пляж «Ланжерон».

– Нас всегда можно найти у двух шаров, – говорит Дмитрий Юркин.

Во-вторых, неизменным остается сам процесс моржевания. Прежде чем лезть в воду, проводится массовая разминка. Одни еще в пуховике, другие уже в купальнике и плавках активно выполняют упражнения под музыку – дабы разогреть кровь, как говорится. После происходит само купание в ледяном море. Тут также все индивидуально. В зависимости от опыта, кто-то быстро окунается и выходит, другие неторопливо ныряют, а некоторые старожилы и вовсе размашисто плавают, будто на дворе август.

После купания на берегу всех ждет горячий чай и угощения. Стол они накрывают сами: каждый приносит сладости, напитки и всем коллективом согреваются. И главное правило одесских моржей – напитки горячие, но не горячительные.

– Существует миф, что любители закаляться также любят и выпить. Не буду спорить, что в других клубах, возможно, согреваются алкоголем, но у нас так не принято. Всем по душе активные танцы и чай с печеньем, – рассказывает участница клуба Виктория.

Одесские моржи начинают собираться в конце сентября, а последний заплыв сезона обычно проводят на майские праздники.

Как стать моржом?

Для тех, кто физически и морально готов к зимнему купанию, есть несколько лайфхаков. Начните закаливаться дома: обтирание холодным полотенцем, обливание водой с периодическим понижением температуры.

Однако, по словам главного одесского моржа Дмитрия Юркина, секрет все же совершенно в другом: «Приходите на общие сборы и начинайте с малого. Результат будет эффективнее. Главное – начать!»

В чем польза зимнего купания?

Уже не один десяток лет не утихают споры о моржевании: действительно ли это эффективный метод укрепить свое здоровье или попросту дурная затея? И сторонники, и ярые противники этого движения активно защищают свои позиции. На вопрос, в чем же польза закаливания и есть ли она вообще, нам помогла ответить терапевт Галина Мороз.

– Давайте посмотрим на вопрос с медицинской точки зрения. При погружении в ледяную воду человек вырабатывает огромное количество адреналина, который отвечает за адаптацию организма к экстремальным условиям. Моржевание как стрессовая ситуация помогает нам в несколько раз быстрее естественно восстанавливать первоначальную температуру. Плюс это отличная гимнастика для кровеносной и дыхательной систем. Если правильно подготовиться, то закаливание идет на пользу, – утверждает медик. Однако люди с различными болезнями сердца, легких и других органов перед началом моржевания должны пройти обязательное медицинское обследование.

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