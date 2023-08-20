На Ланжероне нашли подозрительный предмет (видео)

Сегодня днем, в воскресенье, 20 августа 2023 года, на одесском пляже Ланжерон обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину.

По сообщению местных Телеграм-каналов, полицейские оповестили отдыхающих об опасной находке, но, судя по опубликованному видео, выходить из воды и покидать пляж люди явно не спешили.

Позже ситуацию прокомментировали Силы обороны юга Украины.

По информации военных, предмет, который неравнодушные граждане обнаружили в толще воды, был внешне похож на речную якорную мину.

Для обследования и идентификации подозрительного предмета направлены специалисты ГСЧС.

«Напоминаем: минная опасность остается достаточно высокой, в море много морских мин, разбросанных врагом еще с начала полномасштабного вторжения, а также возможные обнаружения речных, что принесло с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Находясь на не обезопасенных, не проверенных, не открытых официально пляжах вы подвергаете себя опасности», – сказано в сообщении.

Напомним, с 12 августа в Одессе официально открыли 6 пляжей. Отметим, что пляж Ланжерон в этот список не входит.

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