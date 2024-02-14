На одеській пам’ятці архітектури виріс новий поверх: що відбувається (фото, відео)

Будівля Трощинського, більш відома як “Дім Гоголя”, побудована 1849 року. До війни з росією спеціальна комісія винесла вердикт про те, що фасадна частина будинку Гоголя визнана непридатною для проживання. Ну а ще у квітні 2018 року обвалилася частина покрівлі. Потім із власниками багатостраждального будинку було досягнуто повного взаєморозуміння, розпочато процес відновлення пам’ятки архітектури.

Як повідомили в мерії, було оформлено необхідний пакет документів на протиаварійні роботи. За договором підрядник мав зупинити руйнування будівлі, укріпити її конструкції та підготувати до подальших реставраційних робіт зі збереженням автентичного вигляду.

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“І справді, уповноважена особа власників ТОВ “Хілс Інвест” у 2021 році виконала основний обсяг протиаварійних робіт. Але на цьому гарна історія, на жаль, закінчилася”, – йдеться в повідомленні мерії.

У 2023 році під виглядом продовження протиаварійних робіт на будівлі почалося зведення третього поверху з боку двору та влаштування нових балконів. Скоріше за все власник намагався пристосувати пам’ятку під готель, кажуть у мерії.

Зараз незаконні роботи на пам’ятці архітектури зупинено.

“Усі свої дії забудовник має узгоджувати з уповноваженими органами та отримувати дозволи в установленому законом порядку. А не вводити в оману і виконувати несанкціоновані роботи в надії, що вони залишаться непоміченими”, – зазначив мер Одеси.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2020 року було підписано меморандум про співпрацю та реставрацію збереження об’єкта культурної спадщини на вулиці Гоголя, 11. Меморандум було підписано між Приморською районною адміністрацією та представниками Товариства співвласників багатоквартирного будинку “Затишне” (власниками квартир у будинку Гоголя). Тоді нам повідомили, що співвласники квартир займуться відновленням внутрішніх приміщень, а виконавчі органи Одеської міськради – реставрацією фасаду і капітальним ремонтом місць загального користування.