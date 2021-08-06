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Коронавирус 6 августа: новых случаев в Одесской области все больше

Коронавирус 6 августа: новых случаев в Одесской области все больше

По состоянию на утро пятницы, 6 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом против 75 сутками ранее.
Об этом информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, общее число зараженных в Одесской области выросло до 142 324. Случаев смерти от COVID-19 за прошедшие сутки не отмечалось, выздоровели 40 человек.

В целом в Украине на утро 6 августа число зараженных коронавирусом за сутки составило 1081 человек (днем ранее – 1050 больных). Всего в стране на сегодня 2 257 478 зараженных COVID-19. За сутки умерли 16 человек, выздоровели – 478.

Как сообщалось ранее, на утро четверга, 5 августа, в Одесской области заболели 75 человек.

Также напомним, что в Одесской области выявили более заразный и опасный штамм коронавируса – «Дельта». Этот штамм был обнаружен у двух женщин – жительниц Одессы и города Рени.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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