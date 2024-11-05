На Одесской киностудии установили памятную табличку

Директор киностудии Андрей Осипов отметил вклад Муратовой в украинский кинематограф, назвав табличку символом ее духовного присутствия на киностудии, где она работала и переживала творческие взлеты и сложности. По его словам, в советское время из-за творческих ограничений Муратова была вынуждена работать библиотекарем и уборщицей, но впоследствии вернулась к режиссуре и создала уникальные фильмы.

Киновед Евгений Женин подчеркнул, что Муратова по уровню мастерства сравнивалась с такими мировыми режиссерами, как Федерико Феллини и Микеланджело Антониони. Он отметил, что хотя ее фильмы и не рассчитаны на массового зрителя, новаторский подход и киноязык Муратовой стали важной частью учебников для будущих режиссеров.

Кира Муратова родилась в городе Сороки, а впоследствии училась в Московском университете и ВГИКе. В 1961 году она начала работу на Одесской киностудии, где сняла свой первый самостоятельный фильм «Короткие встречи» с Владимиром Высоцким и Ниной Руслановой. Ее наследие насчитывает более 20 режиссерских работ, которые стали частью украинского киноискусства.

В 2004 году Муратову наградили орденом Ярослава Мудрого IV степени за весомый вклад в искусство. Она была почетным гражданином Одессы, где и прожила много лет. Режиссер умерла 6 июня 2018 года после продолжительной болезни и похоронена на Таировском кладбище в Одессе.

Фото: Укринформ

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