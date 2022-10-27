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На Одесской таможне нашли «сокровища» в забытых контейнерах

На Одесской таможне нашли «сокровища» в забытых контейнерах

ГБР выявило на Одесской таможне схему сокрытия товаров от растаможки. Уже выявлен убыток для бюджета в 47 миллионов гривен.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одеской Жизни» со ссылкой на Государственном бюро расследований.

Работники ГБР обнаружили на Одесской таможне более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых, якобы, истек. Своевременно должностные лица таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам для их реализации и направления средств в доход государства или на нужды ВСУ. Вероятно, речь идет о схеме уклонения от налогов, что приводит к потере бюджетом значительных средств.

В ходе обысков на территории контейнерных терминалов следователи ДБР нашли элитные автомобили, технику, алкоголь, а также продукты питания длительного хранения.

Ориентировочная стоимость товара составляет не менее 47 миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного наполнения бюджета.

Поскольку владельцы товаров не обращались к таможне по возвращению своих товаров, будет проверена версия о российском происхождении товара.

Продукция будет изъята и реализована, а вырученные средства направят в бюджет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взятке попался начальник городской полиции

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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