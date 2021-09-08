На одесской Екатерининской у Привоза ремонтируют тротуар у молочного корпуса (фото)

Участок одесской улицы Екатерининской у Привоза закипел очередными работами: там ремонтируют тротуар на участке, ведущем к молочному корпусу нашего знаменитого рынка.

Место это стало еще более «бойким». Если здесь, как и раньше, по-прежнему торгуют молочными и другими продуктами «с ног», то теперь, как мы уже сообщали, к ним частично прибавились и торговцы цветами.

Теперь это место ограждено: здесь укладывают новую плитку.

При этом волноваться-переживать не стоит: торговля у входа в молочный корпус продолжается. И молочники, и цветочники, и все остальные, которые здесь торгуют, просто передвинулись ближе к входу в корпус. Неудобства заключаются лишь в том, что стало сложнее «протиснуться» покупателям.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что более чем активный участок улицы Екатерининской у Привоза – от Новощепного ряда до Пантелеймоновской – может похвастаться изменениями.

А после на участке Екатерининской рядом с Привозом убрали все цветочные ларьки.

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Кстати, напомним, что со зданием типографии Фесенко на Ришельевской можно окончательно попрощаться.

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