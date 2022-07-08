На одесское побережье летела крылатая ракета – рашисты начали бить по пляжам?

Сегодня утром, в пятницу, 8 июля 2022 года, рашисты выпустили в сторону одесского побережья крылатую ракету. Не исключено, что это продуманная тактика врага, информирует Оперативное командование «Юг».

По информации военного командования, около 10:00 часов с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря была выпущена по Одесщине крылатая ракета типа Х-31. Она разорвалась над морем, направляясь к побережью.

Отметим, что в то же самое время в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, и ракету могли сбить силы противовоздушной обороны.

«Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне»,

– говорится в сообщении ОК «Юг».

По данным Одесской областной военной администрации, сегодняшняя ночь прошла в Одесском регионе спокойно – без сигналов воздушных тревог и ракетных атак.

А вот четверг, 7 июля, выдался тревожным: ночью враг нанес удар по Одесской области двумя ракетами, атаковав два сельскохозяйственных ангара и повредив причал острова Змеиного.

А утром 7 июля враг нанес еще один удар двумя ракетами. Одна из нихугодила в молдавский танкер Millennial Spirit, который дрейфовал в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Другую ракету успешно сбили подразделения противовоздушной обороны.