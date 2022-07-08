Новости Одессы и Одесской области

Были ли ракетные атаки на Одесчину этой ночью?

Были ли ракетные атаки на Одесчину этой ночью?

Сегодняшняя ночь, на пятницу, 8 июля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области на удивление спокойно и без сигналов воздушной тревоги, что в последние дни редкость.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Тем не менее, отмечает Братчук, это не значит, что война уже закончилась или то, что враг не будет пытаться нас атаковать.

Так, в северо-западной части Черного моря в настоящее время пребывают 4 надводных и 2 подводных судна, несущих на борту крылатые ракеты, а также 3 больших десантных корабля.

«Враг не оставляет надежды, что сможет нас атаковать, когда мы этого не ожидаем. Но силы обороны держат рубежи, и враг знает, что если он сунется, он получит по зубам»,

– сказал спикер ОВА в утреннем обращении.

И поэтому не стоит расслабляться и забывать о вероятных воздушных тревогах, тем более что противник все чаще атакует с неба. Но силы обороны держат ситуацию под контролем.

Кроме того, Братчук поблагодарил аграриев, которые несут службу на своем хлебном фронте, а также всех, кто ежедневно проявляет мужество с верой в нашу скорую Победу.

Читайте также: Итоги 7 июля в Одесской области: ракетная атака и чиновничья драка

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить