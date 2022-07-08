Были ли ракетные атаки на Одесчину этой ночью?

Сегодняшняя ночь, на пятницу, 8 июля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области на удивление спокойно и без сигналов воздушной тревоги, что в последние дни редкость. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Тем не менее, отмечает Братчук, это не значит, что война уже закончилась или то, что враг не будет пытаться нас атаковать.

Так, в северо-западной части Черного моря в настоящее время пребывают 4 надводных и 2 подводных судна, несущих на борту крылатые ракеты, а также 3 больших десантных корабля.

«Враг не оставляет надежды, что сможет нас атаковать, когда мы этого не ожидаем. Но силы обороны держат рубежи, и враг знает, что если он сунется, он получит по зубам»,

– сказал спикер ОВА в утреннем обращении.

И поэтому не стоит расслабляться и забывать о вероятных воздушных тревогах, тем более что противник все чаще атакует с неба. Но силы обороны держат ситуацию под контролем.

Кроме того, Братчук поблагодарил аграриев, которые несут службу на своем хлебном фронте, а также всех, кто ежедневно проявляет мужество с верой в нашу скорую Победу.