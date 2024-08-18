В Одессе упразднят «Пост №1» у памятника Неизвестному матросу: что появится взамен?

Как сообщили в одесской мэрии, соответствующее решение должен принять на ближайшем заседании исполком горсовета.

Комитет намерен изменить наименование Одесского городского центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1» и его устав.

Отметим, что вахту в парке Шевченко перестали нести с началом полномасштабной войны.

Еще с советских времен в почетном карауле стояли старшеклассники одесских школ, которых одевали в униформу, похожую на парадно-выходную военно-морскую. Последний раз ритуальные действия у памятника совершались в 2021 году.

Вместо «Поста №1» появится коммунальное учреждение «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания», который будет заниматься преподаванием предмета «Захист України» в школах города, проведением учебной практики по нему, повышением профессиональной компетентности учителей, информационно-методической работой.

Занятия будут проводиться раз в месяц в течение целого дня в формате тренингов. Разработанная Министерством образования и науки программа включает в себя основы национальной безопасности и обороны, основы планирования и управления, вооружение и военную технику, стрелковую подготовку, ориентирование на местности и фортификацию, домедицинскую помощь в условиях боя, военные технологии и их развитие, основы для действий и взаимодействия в бою, информационную войну.

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