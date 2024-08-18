Новости Одессы и Одесской области

В Одессе упразднят «Пост №1» у памятника Неизвестному матросу: что появится взамен?

В Одессе упразднят «Пост №1» у памятника Неизвестному матросу: что появится взамен?

В Одессе собираются отменить вахту памяти у одесского памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко, известную как «Пост №1».

Как сообщили в одесской мэрии, соответствующее решение должен принять на ближайшем заседании исполком горсовета.

Комитет намерен изменить наименование Одесского городского центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост №1» и его устав.

Отметим, что вахту в парке Шевченко перестали нести с началом полномасштабной войны.

Еще с советских времен в почетном карауле стояли старшеклассники одесских школ, которых одевали в униформу, похожую на парадно-выходную военно-морскую. Последний раз ритуальные действия у памятника совершались в 2021 году.

Вместо «Поста №1» появится коммунальное учреждение «Одесский городской центр военно-патриотического воспитания», который будет заниматься преподаванием предмета «Захист України» в школах города, проведением учебной практики по нему, повышением профессиональной компетентности учителей, информационно-методической работой.

Занятия будут проводиться раз в месяц в течение целого дня в формате тренингов. Разработанная Министерством образования и науки программа включает в себя основы национальной безопасности и обороны, основы планирования и управления, вооружение и военную технику, стрелковую подготовку, ориентирование на местности и фортификацию, домедицинскую помощь в условиях боя, военные технологии и их развитие, основы для действий и взаимодействия в бою, информационную войну.

Читайте также: В Одессе создадут Аллеи Героев в двух районах города.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua