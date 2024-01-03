На Одесщине задержали членов ОПГ, действовавших с 2017 года (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Организатором группировки оказался гражданин Молдовы, проживавший в одном из сел Подольского района. Остальные участники – жители Одессы и Одесского района. Практически все они оказались ранее судимыми, в том числе за совершение краж и разбойных нападений.

Следствие установило причастность участников преступной группировки к совершению ряда дерзких разбойных нападений и краж, преимущественно на пожилых женщин, совершенных в течение года на территории Одесской области.

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К каждому преступлению правонарушители тщательно готовились, подбирали орудия преступления, изучали образ жизни потерпевших, пути незаметного подхода и ухода от их домов. Одна из участниц группировки работала в благотворительном фонде, который оказывал поддержку людям, пережившим преследования, депортации, гетто нацистов.

Задержали разбойников во время очередного нападения. Пряча лицо за масками, взяв с собой липкую ленту и хомуты для связывания, вооруженные они ворвались ночью в квартиру 85-летней одесситки.

Как установили правоохранители, старушка попала в список жертв злоумышленников не случайно. А именно по наводке бывшей сотрудницы благотворительного фонда.

Пятерым задержанным сообщили о подозрении — всех поместили под стражу. Злоумышленникам грозит лишение свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

В полиции отметили, что членов ОПГ подозревают в ряде разбойных нападений, совершенных на территории области начиная с 2017 года. Идет сбор доказательств.