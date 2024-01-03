На Одещині затримали членів ОЗУ, які діяли з 2017 року (відео)

Про це повідомили у прес-службі ГУНП на Одещині.

Організатором угруповання виявився громадянин Молдови, який проживав в одному із сіл Подільського району. Решта учасників – мешканці Одеси та Одеського району. Практично всі вони виявилися раніше засудженими, у тому числі за скоєння крадіжок та розбійних нападів.

Слідство встановило причетність учасників злочинного угруповання до скоєння низки зухвалих розбійних нападів та крадіжок, переважно на літніх жінок, скоєних протягом року на території Одеської області.

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До кожного злочину правопорушники ретельно готувалися, підбирали знаряддя злочину, вивчали спосіб життя потерпілих, шляхи непомітного підходу та уникнення їхніх будинків. Одна з учасниць угруповання працювала у благодійному фонді, який надавав підтримку людям, які пережили переслідування, депортацію, гетто нацистів.

Затримано розбійників під час чергового нападу. Ховаючи обличчя за масками, взявши із собою липку стрічку та хомути для зв’язування, озброєні вони увірвалися вночі до квартири 85-річної одеситки.

Як встановили правоохоронці, старенька потрапила до списку жертв зловмисників невипадково. А саме щодо наведення колишньої співробітниці благодійного фонду.

П’ятьом затриманим повідомили про підозру – всіх помістили під варту. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна.

У поліції зазначили, що членів ОЗУ підозрюють у низці розбійних нападів, скоєних на території області, починаючи з 2017 року. Йде збирання доказів.