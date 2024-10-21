На Одесщине нашли сожженное тело без головы

Как сообщили в полиции Одесской области, сейчас на месте происшествия работают следователи, судебно-медицинские эксперты, криминалистическая лаборатория, кинологи, оперативники и другие специалисты.

В телеграм-каналах сообщают, что обезглавленное и сожженное тело женщины нашел мужчина, который собирал грибы.

Для установления причин смерти тело уже направлено на экспертизу.

По данному факту начато производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 18 октября в пригороде Одессы застрелили бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Он возглавлял формирование, которое совместно с полицией патрулирует город и совместно с ТЦК проводит рейды на улицах и других общественных местах.