Два жителя области спаивали детей и будут за это наказаны

Двоих малолетних жителей Подольского района доставили в медучреждения в тяжелом состоянии с алкогольной интоксикацией. Полицейские разыскали взрослых, напоивших детей алкоголем и привлекут их к ответственности.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Полицейские предупреждают взрослых: за доведение несовершеннолетних до состояния опьянения предусмотрена правовая ответственность. Но хуже всего, что это может привести к тяжелым последствиям для здоровья детей.

Так, 9-летнего мальчика из поселка Окны, обнаружили прохожие на пороге админздания. Как оказалось, его угостил водкой 18-летний местный житель.

А вот пятилетнего малыша из Балтской громады напоил домашним вином сосед, потому что ему было весело наблюдать, как нетрезвый ребенок во время ходьбы падал. Кроме алкогольного отравления мальчик получил ушибы конечностей и туловища.

Детям оказана медицинская помощь, сейчас угрозы их здоровью нет.

На граждан, доведших несовершеннолетних до состояния опьянения, составлены административные протоколы по статье 180 КУоАП. Мать мальчика из Окон, которая вместо того, чтобы следить за ребенком, спала нетрезвой в доме, привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья второго малыша раньше в поле зрения полицейских не попадала. С родителями будут проводиться профилактические мероприятия социальными службами и правоохранителями,

— сказано в сообщении полиции.

Статья 180 КУоАП (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями несовершеннолетнего, заменяющими их лицами или другими лицами) влечет наложение штрафа от шести до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 102 до 136 грн).

Еще новости Одессы:

Заглавное фото иллюстративное