Молодые одесситки развлекались, угощая маленького мальчика водкой

В сети появилось видео, на котором девушка уговаривает ребенка выпить водки. Тот отказывается. Тогда она смешивает водку с соком и, уверяя малыша, что там только сок, уговаривает его выпить содержимое.

В Одессе девушка спаивала ребенка

Кем приходятся девушки мальчику, неизвестно, но скорее всего одна из них его мать. Между молодой женщиной и ребенком разворачивается такой диалог:

Девушка: Ну, давай! Бери водку!

(пододвигает ребенку стакан с водкой)

Мальчик: Я не буду

Девушка: Это сок

Мальчик: Это не сок

Девушка: Это сок, на, бери

Мальчик: не буду!

Девушка: Давай, бери, пей, это сок

Мальчик: Это не сок! Не буду

Девушка: А если я тебе размешаю с соком, будешь пить?

Мальчик: Да

Девушка взяла пакетик детского сока и добавила его содержимое в стаканчик с водкой, размешав трубочкой оба напитка.

Девушка: Ну вот, на

Девушка 2: Что ты делаешь, там же водка?!

Мальчик: Это водка?

Девушка: Не-не-не, там сок…

Мальчик: Ну, давай!

Девушка: Давай!

(Чокаются)

Мальчик выпивает содержимое стаканчика и выплевывает его обратно. Девушка, напоившая малыша, начинает ругаться матом, без остановки повторяя браные слова до момента, когда видео обрывается.

Отметим, что спаиванием мальчика занималась одна из девушек, второй происходящее не сильно нравилось, но, в тоже время, она ничего не сделала, что предотвратить факт того, что ребенок стал пить алкоголь.

Чем закончилась история со спаиванием ребенка неизвестно, но есть надежда, что ювенальная полиция установит личности девушек и примет меры, чтобы защити ребенка от подобных действий в будущем.

И хорошо, что мальчик выплюнул алкоголь. Потому что часто такие шалости взрослых заканчиваются для детей печально.

Алкоголь смертельно опасен для детей

Так, «Одесская Жизнь» сообщала, что в больнице Любашевского района Одесской области от отравления алкоголем умерла 17-летняя жительница поселка Троицкое.

В городе Черноморск Одесской области был госпитализирован 9-летний мальчик, которого мужчина напоил водкой.

В Арцизском районе врачам едва удалось спасти шестилетнюю девочку, отведавшую оставленный родителями на видном месте алкоголь.

В Измаиле мальчик впал в алкогольную кому.

А этим летом на одном из одесских пляжей отдыхающие нашли в бессознательном состоянии девочку-подростка, которая отравилась алкоголем.

Заглавное фото иллюстративное — mamaplus.md