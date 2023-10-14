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В Одесской области «брачный агент» помогал уклонистам: ему грозит большой срок

В Одесской области «брачный агент» помогал уклонистам: ему грозит большой срок

Правоохранители задержали «на горячем» организатора схемы выезда за границу военнообязанных мужчин. Мужчина устраивал браки с женщинами, имеющими инвалидность, чтобы уклонисты могли беспрепятственно уехать из страны.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Стражи порядка установили, что схему выезда за границу организовал 36-летний житель Березовского района. Он искал мужчин, желающих избежать мобилизации и уехать за границу. Он предлагал им заключить фиктивный брак с женщинами с инвалидностью.

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По словам полицейских, «брачный агент» обещал двум уклонистам подыскать соответствующих невест за 24 тысячи долларов США. А после «росписи» с ними дальнейшее оформление документов по уходу за больными женами, чтобы беспрепятственно уехать за границу.

Задержан злоумышленник, как только одна пара была «расписана» и получил деньги за это и последующее оформление документов по уходу за лицом с инвалидностью.

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За совершенное правонарушение мужчине грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 187880 гривен. Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к данному преступлению, —

сообщили в полиции.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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