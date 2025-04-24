Основатель амбициозного аграрного проекта — Юрий Сюрьма, фермер из Виноградовки, который уже шесть лет занимается сельским хозяйством. Последние несколько лет он специализируется на выращивании органических овощей — без применения химических препаратов и удобрений, сообщает AgroReview.

По словам Юрия, в прошлом году он начал эксперимент на трех гектарах земли в своем селе. И получил хороший результат.

«Хотелось масштабироваться, и я решил обратиться в городской совет. Они поддержали идею — сформировали участок, выставили на открытый аукцион. И мне повезло выиграть и таким образом взять в аренду 8 га земли на территории Болграда», — рассказывает фермер.

В теплицах Юрий планирует выращивать кабачки, клубнику, арбузы, кукурузу и помидоры. К работе привлечет до 30 постоянных работников.

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Все продукты будут выращиваться по органическим стандартам, что является значимым для региона.

«Да, это уже инновация для нашего края, где преобладает агропродукция с превышенным содержанием нитратов. Хотим дать людям выбор — в пользу здоровья», — подчеркивает фермер.

Сейчас на новом участке ведутся подготовительные работы: орошение, планирование и укрепление почвы.

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