Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие установило, что 47-летний инженер должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ. Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.

СБУ разоблачила “крота” еще на этапе вербовки российской спецслужбой и документировала его каждый шаг.

С первого дня пребывания на территории предприятия инженер пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам. Для этого он пытался «втереться» в доверие к коллегам, которые непосредственно задействованы в производственном процессе.

Кроме этого, агент выполнял функцию корректировщика. В частности, он объезжал регион и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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