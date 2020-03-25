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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині затримали зловмисників, які неодноразово викрадали мобільні телефони з магазинів техніки (відео)

На Одещині затримали зловмисників, які неодноразово викрадали мобільні телефони з магазинів техніки (відео)

Правоохоронці затримали групу «гастролерів» з Черкащини за підозрою у серії майнових злочинів на території Одеського регіону.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Двоє чоловіків 24-ох та 28-ми років обґрунтовано підозрюються у восьми крадіжках мобільних телефонів з магазинів побутової техніки, електроніки та мобільного зв’язку, розташованих в Одесі та Чорноморську.

Викрили правопорушників співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП в Одеській області. За словами оперативників, зловмисники мають чималий досвід у викраденні ґаджетів: старший був судимий чотири рази – двічі за крадіжки в Київській області, ще двічі – у Львівській. Крім того, зараз він є фігурантом у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 185 вінницькими поліцейськими, і перебуває в розшуку.

Діяли зловмисники кругом однаково: під виглядом звичайних покупців заходили до крамниці, розглядали телефони, що лежали на вітрині, і поки один відволікав продавця, другий від’єднував пристрій від сигналізації, непомітно забирав його і йшов геть.

Наразі досудове розслідування, розпочате за вісьмома фактами крадіжок, триває. Фігуранти перевіряються на причетність до ще низки подібних злочинів, скоєних на території області.

Фото: ГУНП

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